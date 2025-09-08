Die ADAC GT Masters-Serie feierte ihre Premiere auf dem Salzburgring. Ein Wochenende, an dem das Audi-Duo der Niederdreisbacher Mannschaft von Land-Motorsport ordentlich zu kämpfen hatte. Nach einem Rennausfall endete das Wochenende versöhnlich.

Die zweite Saisonhälfte der ADAC GT Masters-Serie fand mit den Rennläufen sieben und acht der Liga der Supersportwagen auf der – für diese Rennserie – neuen Strecke des Salzburgring knapp zehn Kilometer vor den Toren der Mozartstadt. Auf der 4,255 Kilometer langen Strecke ging es für die Nachwuchspiloten der ADAC-Serie bei ihrem zweiten Auslandsauftritt in diesem Jahr erneut in zwei Rennen mit jeweils 80 Minuten Renndauer um Meisterschaftspunkte und Tagessieg.

Mit im Feld der 15 GT3-Teams war auch das Audi-Duo Carrie Schreiner (Euskirchen) und Alain Valente (Schweiz) der Mannschaft Niederdreisbacher von Land-Motorsport, die den Audi R8 LMS GT3 Evo II pilotierten. Bei besten spätsommerlichen Bedingungen konnte die Land-Motorsport-Amazone von Position 12 das erste Rennen des Wochenendes in Angriff nehmen. Zunächst musste die Audi-Pilotin einige Ränge hergeben, bevor nach zehn Minuten die erste Safety-Car-Phase auf dem Salzburgring gab. Kurz nach dem Re-Start begann dann die Phase des ersten Pflichtboxenstopps, wobei auch die Besatzung im Land-Audi mit der Startnummer 68 von Carrie Schreiner an ihren Schweizer Teamkollegen Alain Valente wechselte. Dieser konnte sich um zwei Positionen nach vorne arbeiten, bevor nach rund 30 Minuten erneut das Safety-Car ausrücken musste.

Vorzeitiger Ausfall

Auf Position 13 steuerte Valente den Audi R8 LMS GT3 Evo II der Mannschaft von Wolfgang und Christian Land zum zweiten Boxenstopp und erneutem Fahrerwechsel jetzt wieder an Carrie Schreiner. Nachdem alle Teams den fälligen zweiten Halt an der Box absolviert hatten, war auch für die schnelle Dame der Land-Mannschaft vorzeitig Feierabend. Eine verstellte Spurstange am Audi nach einem Kontakt ihres Teamkollegen mit einem Kontrahenten zwang das Land-Duo zur vorzeitigen Aufgabe an der Box.

Das Rennen am Sonntag ging diesmal für Land-Pilot Alain Valente im Audi R8 LMS von Position neun los. Bereits nach der ersten Runde musste erneut das Safety-Car ausrücken, um die Strecke zu reinigen. Der Re-Start wurde dann dem Schweizer im Land-Audi zum Verhängnis. Im Gedränge der Schikane musste er mit seinem Fahrzeug von der Strecke und landete am Ende des Feldes.

Versöhnlicher Abschluss

Nach dem ersten Boxenhalt und dem Fahrerwechsel wurde die Land-Mannschaf, nun mit Amazone Carrie Schreiner im Cockpit, auf Position 13 notiert. Nach einem weiteren Safety-Car-Einsatz ging es für den Land-Audi im Bereich der Top-10 weiter. Mit spannenden Kämpfen ging es in Richtung zweiten Boxenstopp. 35 Minuten vor dem Rennende wurde es dann nach einem Abflug eines Lamborghini in der superschnellen Fahrerlagerkurve der Strecke hektisch und das Rennen mit der Roten Flagge unterbrochen.

Bei Re-Start hinter dem Führungsfahrzeug warf ein Dreher die Pilotin der Niederdreisbacher Mannschaft jedoch wieder auf Position 13 fast ans Ende des Feldes zurück. Doch Aufgeben ist für die heimische Motorspotmannschaft keine Option – und so feierte das Duo mit dem Team bei der Zieldurchfahrt über einen erfreulichen elften Rang.