Viel Pech in Portugal Kein guter Rallye-EM-Abschluss für Claire Schönborn 28.10.2026, 08:30 Uhr

i Die Löffelscheiderin Claire Schönborn hat beim Saisonabschluss der Rallye-Europameisterschaft in Portugal in der Junior-Wertung gleich mehrere Enttäuschungen hinnehmen müssen. RK Media

Das Hunsrücker Motorsport-Ass Claire Schönborn hatte viel Pech beim Saisonfinale der Rallye-EM in Portugal: An beiden Tagen kam die Löffelscheiderin nicht in die Wertung.

Großes Finale, großer Kampf – aber kein Lohn: die Löffelscheiderin Claire Schönborn hat beim Saisonabschluss der Rallye-Europameisterschaft in Portugal in der Junior-Wertung gleich mehrere Enttäuschungen hinnehmen müssen.Wegen einer früh ausgefallenen Servolenkung musste sie am Samstag aufgeben.







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