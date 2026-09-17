Keine Konflikte im Kalender
Kehrt Verstappen 2027 auf die Nordschleife zurück?
Max Verstappen im vergangenen Jahr auf dem Nürburgring.
Max Verstappen im vergangenen Jahr auf dem Nürburgring.
Jürgen C. Braun

Der niederländische Formel 1-Weltmeister Max Verstappen schied dieses Jahr mit einem technischen Defekt beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring aus. Im kommenden Jahr könnte er einen erneuten Versuch starten.

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Nachdem der Formel 1-Rennkalender für die Saison 2027 bekannt gegeben wurde, steht nun fest: Mit dem 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring (27. bis 30. Mai) kommt es zu keinen Überschneidungen. Interessant vor allem deshalb, weil der vierfache Formel 1-Weltmeister Max Verstappen die Langstrecke neben der Formel 1 als Hobby gefunden hat.
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