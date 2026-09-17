Keine Konflikte im Kalender Kehrt Verstappen 2027 auf die Nordschleife zurück? Tim Hammer 17.09.2026, 14:54 Uhr

i Max Verstappen im vergangenen Jahr auf dem Nürburgring. Jürgen C. Braun

Der niederländische Formel 1-Weltmeister Max Verstappen schied dieses Jahr mit einem technischen Defekt beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring aus. Im kommenden Jahr könnte er einen erneuten Versuch starten.

Nachdem der Formel 1-Rennkalender für die Saison 2027 bekannt gegeben wurde, steht nun fest: Mit dem 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring (27. bis 30. Mai) kommt es zu keinen Überschneidungen. Interessant vor allem deshalb, weil der vierfache Formel 1-Weltmeister Max Verstappen die Langstrecke neben der Formel 1 als Hobby gefunden hat.







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