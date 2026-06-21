Auch Tom Kalender in Spa dabei Kann Luca Stolz das nächste 24-Stunden-Rennen gewinnen? Jürgen Augst 21.06.2026, 12:00 Uhr

i Luca Stolz konnte vor drei Wochen zusammen mit Maro Engel, Fabian Schiller und Maxime Martin das große ADAC 24-Stunden Rennen auf dem Nürburgring für sich entscheiden. Jürgen Augst/Mercedes-AMG/byJogi. Jürgen Augst/Mercedes-AMG/byJog

Beim größten GT3-Rennen der Welt in Spa-Francorchamps kämpfen Mercedes-AMG-Profis um den Sieg. Überraschungen und spannende Duelle sind garantiert, wenn Luca Stolz und Co. im Ardennenkurs aufeinandertreffen.

Nach seinem großartigen Sieg beim ADAC 24-Stunden Rennen auf dem Nürburgring Mitte Mai, strebt der Brachbacher Mercedes-AMG-Profi Luca Stolz nun auch beim Rennen im belgischen Spa-Francorchamps nach dem Platz ganz oben auf dem Treppchen. Die „CrowdStrike 24 Hours of Spa“ am kommenden Wochenende auf dem rund sieben Kilometer langen Ardennenkurs, ist mit 70 GT3-Fahrzeugen von 10 verschiedenen Herstellern das größte GT3-Rennen der Welt.







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