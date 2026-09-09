NLS auf den Zielgeraden Kampf um den Titel fällt wohl am Wochenende Jürgen C. Braun 09.09.2026, 11:17 Uhr

i Daniel Zils aus Bendorf startet als Doppelstarter im schwarzen BMW 330i (Bild) und im Porsche Cayman S. Ottmar Arenz

Es wird ernst: In Rennen acht und neun der diesjährigen NLS-Saison werden am Wochenende die Entscheidungen im Kampf um den Titel und Klassensiege erwartet. Auch regionale Fahrer mischen mit.

Die „Marathonis“ der Nordschleife und der Grand-Prix-Strecke haben die schwarz-weiß karierte Flagge vor Augen. Beim 65. ADAC Reinoldus-Langstreckenrennen (Sa., 12 Uhr) und dem 66. ADAC ACAS Cup (So., 12 Uhr) werden in den Rennen Nummer acht und neun dieser Saison die Vorentscheidungen im Kampf um den Titel des NLS-Champions 2026 und der Klassensieger fallen müssen.







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