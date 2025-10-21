Zweiter Platz in Indianapolis Kalender und Stolz strahlen auf dem Podium Jürgen Augst 21.10.2025, 10:32 Uhr

i Ein fast perfektes IGTC-Finale endete für das AMG-Trio Tom Kalender, Maro Engel und Luca Stolz (von links) mit Rang zwei auf dem Siegerpodium beim 8-Stunden-Rennen in Indianapolis. Jürgen Augst/AMG-Motorsport/byJogi

Wer weiß, was möglich gewesen wäre, wenn nicht ein starkes Gewitter aufgezogen wäre. Nichtsdestotrotz konnte das AMG-Trio mit zwei Westerwälder Rennpiloten mit dem Rennausgang in den USA sehr gut leben.

Indianapolis. Die fünfte und somit letzte Station der Intercontinental GT Challenge (IGTC) war am vergangenen Wochenende der weltberühmte „Indianapolis Motor Speedway“ in den Vereinigten Staaten. Auf dem 4,192 Kilometer langen Grand-Prix-Kurs der Traditionsstrecke in Indianapolis, die in der Kombination aus Oval-Kurs und Infield befahren wurde, stellten sich insgesamt 25 hochkarätige GT3-Teams an die Startlinie.







