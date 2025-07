Die Rennen sieben und acht der Deutschen Tourenwagen Meisterschaft (DTM) führte die 24 Akteure am Wochenende auf die Traditionsstrecke des Norisring nach Nürnberg. Die mit 2,162 Kilometern kürzeste Strecke im DTM-Kalender zwischen Dutzendteich und Grundigkehre hat zwar nur vier Kurven, gilt aber als extrem schwierig und anspruchsvoll. Rundenzeiten von deutlich unter 50 Sekunden bedeuten zudem engste Zeitabstände und schon der kleinste Fehler auf einer Runde kann den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen.

Im Feld der 24 DTM-Profis waren auch wieder Tom Kalender aus Hamm an der Sieg im Mercedes-AMG GT3 der Mannschaft von „Landgraf Motorsport“ und auch der Schweizer Ricardo Feller im neu designten Audi R8 LMS GT3 Evo2 des Niederdreisbacher Teams von „Land-Motorsport“ mit dabei.

Debütant Tom Kalender geht weiteren Schritt vorwärts

Aufgrund der Kürze einer Runde auf dem einzigen Straßenkurs der DTM-Saison, wurde das Qualifying in zwei Gruppen aufgeteilt, sodass alle Piloten eine faire Chance auf eine freie Runde hatten. Die Protagonisten aus dem Kreis Altenkirchen nutzen nach den freien Trainings am Freitag, am Samstag und Sonntagmorgen jeweils die Gelegenheit, sich und ihre Boliden für die beiden folgenden Rennläufe über 55 Minuten und eine Runde in eine möglichst gute Position zu bringen.

Bereits der Rennsamstag zeigte, dass auf dem Traditionskurs, der auch das „Fränkische Monaco“ genannt wird, hundertstel Sekunden entscheiden. Entsprechend hoch war schon im Qualifying der Einsatz. Für Tom Kalender als Debütant auf dem sehr speziellen Stadtkurs ging es einen weiteren Schritt vorwärts in seiner DTM-Debütsaison. Der erst 17-jährige Jungprofi zeigte, dass er in der DTM angekommen ist und überzeugte mit teils schnellsten Rundenzeiten.

i Tom Kalender holte sich im Landgraf Mercedes-AMG GT3 bei seinem Norisring-Debüt erneut wertvolle DTM-Meisterschaftszähler und glänzte mit schnellen Rundenzeiten. Ein unaufmerksamer Konkurrent bedeutete am Sonntag allerdings das vorzeitige Aus. Jürgen Augst/Manfred Muhr/byJogi

Am Samstag sprangen mit Position 13 nach einer starken Leistung von Fahrer und Team erneut Meisterschaftszähler für den AMG-Junior heraus. Auch beim zweiten Rennen am Sonntag befand sich Landgraf-Pilot auf dem Weg in Richtung Top-10, als ein unaufmerksamer Konkurrent den Mercedes-Piloten während einer „Full Course Yellow“-Phase völlig unnötig von der Strecke rammte.

„Der Norisring ist auf jeden Fall eine sehr coole Strecke. Ich war zum ersten Mal hier, konnte aber direkt bei der Pace mitgehen. Der Ausfall heute war natürlich schade. Ich habe gebremst und dann nur noch den Schlag gemerkt. Danach musste ich leider zurück an die Box. Insgesamt bin ich mit meiner Saison bislang zufrieden. Im Vergleich zu den anderen Mercedes-AMG-Fahrern bin ich gut dabei und auch im Gesamtfeld nicht der Langsamste. Ich habe einen klaren Fortschritt gemacht und freue mich auf die zweite Saisonhälfte“, so der Rennfahrer aus Hamm an der Sieg.

Land-Motorsport-Auto steht im Rampenlicht

Der Norisring war auch für die Mannschaft von Wolfgang und Christian Land ein gutes Pflaster, um den Aufwärtstrend in der DTM fortzusetzen. Ricardo Feller lieferte in Nürnberg nicht nur eine starke Aufholjagd ab, sondern erkämpfte auch eine Top-Platzierung im Qualifying sowie wertvolle Punkte. Als besonderes Highlight startete der Audi R8 LMS GT3 von Feller erstmals im Design der Streaming-Plattform „Joyn“.

Dank einer Medienkooperation mit ProSieben rückte das schwarz-grüne Fahrzeug ins Rampenlicht und war nicht nur in der TV-Liveübertragung, sondern auch bei den insgesamt 112.000 Fans vor Ort, einer der Publikumslieblinge. Über das gesamte Wochenende begleitete der Fernsehsender die Mannschaft und gab so Einblicke hinter die Kulissen. Die Kooperation ging sogar so weit, dass Feller während der Einführungsrunde live im Fernsehen über Funk zu den Kommentatoren zugeschaltet war.

Ricardo Feller lobt Niederdreisbacher Team

Und passend dazu präsentierte sich Ricardo Feller in Bestform – und das vom ersten Training am Freitagvormittag bis zum zweiten Rennen am Sonntag. So bewies der Schweizer, dass er auf den Straßen Nürnbergs zu den schnellsten Piloten im Feld zählt und auch aus schwierigen Situationen das Maximum herausholt. Die Crew in der Box tat ihr Übriges und stellte dem 25-Jährigen ein perfektes Auto für die Herausforderungen des Wochenendes bereit.

„Ich bin jetzt schon das vierte Jahr in Folge auf dem Norisring im Audi R8 LMS GT3 unterwegs. An diesem Wochenende war es das beste Fahrzeug, das ich hier bisher bewegen durfte. Umso schöner ist es dann zu sehen, dass ich das mit den Plätzen neun und zwölf bestätigen konnte“, bilanziert ein zufriedener Feller. „Ein großes Lob geht zudem an das gesamte Team. Was die Jungs an diesem Wochenende auf die Beine gestellt und abgeliefert haben, war Wahnsinn. Ohne sie wäre das alles nicht möglich gewesen.“

Weiter geht es für die AK-Protagonisten in der DTM vom 8. bis 10. August, wenn auf dem Nürburgring die zweite Saisonhälfte startet.