Der Bad Kreuznacher Rennstall Landgraf Motorsport gibt in der DTM weiter den Ton an. In Zandvoort lieferte nicht nur Gesamtwertungs-Führender Lucas Auer ab, auch Nachwuchspilot Tom Kalender ließ mit starken Trainingsergebnissen aufhorchen.

Lucas Auer ließ sich im niederländischen Zandvoort von einem ungewöhnlichen Zeitplan, wechselhaften Wetterbedingungen und mehreren Zwischenfällen nicht aus der Bahn werfen. Der Pilot des Bad Kreuznacher Rennstalls Landgraf Motorsport führt weiter die DTM-Wertung an.

Das Qualifying für den zweiten Renntag war aufgrund von Terminüberschneidungen auf den Trainingstag vorgezogen worden. Dabei gelang es dem erst 17-Jährigen Tom Kalender mit Rang neun erstmals, vor seinem Teamkollegen Auer zu landen, der Elfter wurde. „Ich freue mich riesig über Rang neun“, sagte Kalender, und Teamchef Klaus Landgraf lobte: „Tom hat bewiesen, wie viel Potenzial in ihm steckt. Er hat unsere Erwartungen übertroffen.“

„Tom hat bewiesen, wie viel Potenzial in ihm steckt. Er hat unsere Erwartungen übertroffen.“

Klaus Landgraf

Mit Platz zehn bestätigte Kalender am ersten Renntag seine Qualifikationsleistung vom Vortag. In einem nassen und hektischen Renner fiel er aber auf Rang 17 zurück. „Ich habe viel gelernt, besonders, wie wichtig das richtige Timing beim Reifenwechsel ist“, erklärte Kalender. Teamkollege Auer bewies Übersicht und Routine, als er vom sechsten Platz gestartet als Fünfter über die Ziellinie fuhr. Aufgrund einer Strafe für einen Konkurrenten wurde er sogar als Vierter gewertet. „Bei diesen Bedingungen und in diesem verrückten Rennen ein starkes Ergebnis, das wichtige Punkte einbringt“, bilanzierte der Österreicher.

Am zweiten Renntag kämpfte er sich von Rang elf auf sieben vor und behauptete damit seine Führung in der Gesamtwertung. Er überholte dabei auch Kalender, der sich mit Rang 15 aber immerhin noch einen Punkt sicherte. „Wir können mit dem Wochenende sehr zufrieden sein. Zwei starke Qualifyings, ein Top-4-Ergebnis für Lucas und eine klasse Entwicklung bei Tom“, bilanzierte Landgraf und ergänzte: „Dass Lucas die Fahrerwertung anführt, ist ein Verdienst des gesamten Teams.“ Dabei dachte er vor allem an seine Boxencrew. Die Bad Kreuznacher Mannschaft hatte erneut zuverlässige und konkurrenzfähige Boxenstopps abgeliefert.