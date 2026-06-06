Überzogene Pflichtstandzeiten Jürgen Alzen: Uns so einzubremsen war nicht fair Jürgen Augst 06.06.2026, 12:00 Uhr

i Jürgen Alzen war über das Verhalten der Veranstalter in der Euro Race Supercar Challenge im belgischen Spa sehr enttäuscht. Die Leistung seines Teams wurde durch unangemessen überzogene Mindestboxenstoppzeiten mehr als geschmälert. Jürgen Augst/P9/byJogi

Aufgrund überzogener Pflichtstandzeiten wurden dem Betzdorfer Rennteam von und mit Jürgen Alzen in Spa die Siegchancen genommen. Das findet der Rennfahrer aus dem Kreis Altenkirchen nicht fair. Er übt Kritik an den Regularieren.

Obwohl der Betzdorfer Jürgen Alzen und Partner Timo Scheibner (Frankfurt) am vergangenen Wochenende mit ihrem BMW M4 GT3 bei den Rennen der P9 Challenge in Spa eindeutig die schnellste Fahrerpaarung im schnellsten Auto waren, hatten die beiden Routiniers keine Chance, das Rennen auch zu gewinnen.







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