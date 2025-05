Die Formel-1-Strecke des Red Bull Rings im österreichischen Spielberg war der Schauplatz des ersten Rennwochenendes der internationalen P9 Challenge. Auf dem 4,326 Kilometer langen Kurs in der Steiermark galt es ein einstündiges Endurance-Rennen am Samstag und zwei Sprint-Rennen über jeweils 30 Minuten am Sonntag zu absolvieren.

Für die Betzdorfer Mannschaft von Jürgen Alzen Motorsport, die mit ihrem über 700 PS starken BMW M4 Gt3 antrat, entwickelte sich das Auftaktwochenende nahezu perfekt. Lediglich im Endurance-Rennen hakte es beim BMW-Duo Jürgen Alzen und Timo Scheibner (Frankfurt) zunächst im Qualifying noch ein wenig, sodass Jürgen Alzen die erste Hälfte des Laufes mit einer Distanz von einer Stunde von Position fünf im 34-Starter-starken Feld in Angriff nehmen musste.

Siege in den Sprint-Rennen

Bei optimalen Bedingungen spielte der Betzdorfer Routinier seine ganze Klasse aus und schob sich bereits beim Start auf Position zwei. Auf dieser Platzierung übergab er dem BMW M4 zur Rennhalbzeit an Partner Scheibner. Der Frankfurter zeigte sich ebenfalls in bestechender Frühform, und so feierte das BMW-Duo Rang zwei auf dem Podium. Am Sonntag überzeugte Jürgen Alzen, der das erste der beiden anstehenden Sprint-Rennen mit einer Distanz von 30 Minuten absolvierte, mit einer perfekten Leistung. Von der Pole Position gestartet, gab der Betzdorfer das Kommando an der Spitze des Feldes nicht mehr aus der Hand und brillierte mit einem Start-Ziel Sieg.

Auch Teamkollege Timo Scheibner sicherte sich in seinem BMW M4 GT3, von Position drei gestartet, den ersten Sieg der neuen Saison. Beim Start übernahm der Frankfurter die Kontrolle des Feldes und nutzte die perfekte Performance des Alzen-Motorsport-BMW für den zweiten Sieg in der P9 Challenge in der Rundstreckentrophy auf dem Red Bull Ring.