Am 16. Mai beginnt für den Betzdorfer Jürgen Alzen und die Mannschaft von „Jürgen Alzen Motorsport“ die neue Motorsportsaison. Der Westerwälder Teamchef und GT-Pilot startet wie im vergangenen Jahr zusammen mit dem Frankfurter Timo Scheibner auf einem BMW M4 GT3. Bei der internationalen Rennserie, die für Porsche und GT-Fahrzeuge vorgesehen ist, sind sechs Rennwochenenden zu absolvieren.

Die Veranstaltungen auf Strecken in Österreich, Belgien, Tschechien, Frankreich und Deutschland beinhalten jeweils zwei Sprintrennen über jeweils 25 beziehungsweise 30 Minuten und ein einstündiges Endurance-Rennen. An den Wochenenden wechseln sich zwei Piloten bei den Sprintrennen ab. In den Langstreckenrennen ist ein Pflichtboxenstopp nebst entsprechendem Fahrerwechsel zwischen der 25. und 35. Rennminute zu absolvieren.

„Der BMW M4 ist bei uns in Betzdorf über den Winter komplett überholt worden und hat ein neues Design bekommen.“

Jürgen Alzen

„Wir sind schon sehr gespannt auf die P9 Challenge Rennen“, freut sich der Betzdorfer Routinier auf die neue Saison. „Der BMW M4 ist bei uns in Betzdorf über den Winter komplett überholt worden und hat ein neues Design bekommen. Wir hoffen damit, um Gesamtsiege und Meisterschaft kämpfen zu können. Aber in erster Linie wollen wir viel Spaß haben.“ Der gut 700 PS starke BMW M4 GT3 ist dabei in den Hallen von Jürgen Alzen Motorsport in Betzdorf für die offene Klasse der P9 Challenge aufgerüstet worden.

Los geht es für das BMW-Duo nach einem Testtag der Serie am ersten Maiwochenende am 16. bis 18. Mai mit dem ersten Renndurchgang auf der Formel-1-Strecke des Red Bull Rings in der österreichischen Steiermark. Bereits vom 31. Mai bis 1. Juni folgt Durchgang zwei des Championats auf der Strecke von Spa-Francorchamps in Belgien.

Termine P9 Challenge 2025 Red Bull Ring (AUT): 16. bis 18. Mai,

Spa (BEL): 31 Mai – 1. Juni,

Lausitz Ring (GER): 13. bis 14. Juni,

Hockenheim Ring (GER): 25. bis 26. Juli, Brünn (CZE): 5. bis 7. September,

Dijon (FRA): 3. bis 5. Oktober.