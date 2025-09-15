Drei Laufsiege für das Betzdorfer Team bei der P9 Challenge in Tschechien. Da kann man wahrlich von einem erfolgreichen Rennwochenende sprechen. Das BWM-Duo glänzte an drei Tagen und wies die Konkurrenz in die Schranken.

Das fünfte Rennwochenende zur „P9 Challenge“ auf dem „Automotodrom Brno“ in Brünn erwies sich für die Betzdorfer Mannschaft von Jürgen-Alzen-Motorsport als äußerst erfolgreich. Bei allen drei Rennen der internationalen Rennserie, die im Rahmen der „Masaryk Racing Days“ auf der 5,403 Kilometer langen Strecke in der Tschechische Republik ausgetragen wurden, standen die Piloten Jürgen Alzen (Betzdorf) und Timo Scheibner (Frankfurt) mit ihrem H&R BMW M4 GT3 am Ende ganz oben auf dem Siegerpodest.

Im ersten Sprintrennen am Samstag, das Teamchef Jürgen Alzen selbst bestritt, stand der Routinier nach elf Rennrunden als Sieger in der P9-Challenge-Wertung ganz oben auf dem Siegertreppchen. Insgesamt gingen in diesem Rennen 38 Fahrzeuge an den Start.

Alte Männer schlagen die jungen Wilden

Die Erfolgsserie setzte sich am späten Nachmittag für das BMW-Duo fort. Im einstündigen Endurance-Lauf der Serie, bei dem sich zwei Piloten bei der Cockpitarbeit abwechselten, legte zunächst Jürgen Alzen im 27er-Feld den Grundstein für ein Erfolgswochenende. Fahrzeugeigner Timo Scheibner zeigte sich nach dem Pflichtboxenstopp und Fahrerwechsel ebenfalls in bestechender Form und verwandelte, im gut 700 PS starken BMW M4 GT3, die Vorlage zum zweiten Tageserfolg für das Duo. Ein Kommentar bei der Siegerehrung: „Die alten Männer schlagen die jungen Wilden!“

Am Sonntag war es dann am Frankfurter Timo Scheibner, mit dem Sieg in der P9-Challenge-Wertung das Wochenende „rund“ zu machen. Im 31 Fahrzeuge starken Feld querte er nach 13 Rennrunden ebenfalls als Sieger die Ziellinie. Im gesamten Team freute man sich über das rundum gelungene und fehlerfreie Rennwochenende in Brünn