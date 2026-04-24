Auftakt in Mugello/Italien Jürgen Alzen-Motorsport startet gut in die neue Saison Jürgen Augst 24.04.2026, 09:17 Uhr

i Jürgen Alzen-Motorsport zeigte mit dem BMW M4 GT3 einen starken Saisonauftakt. Jürgen Augst/byjogi. Jürgen Augst

Spannendes Rennen in Mugello: Jürgen Alzen-Motorsport startet stark in der P9 Challenge. Ein Safety-Car-Einsatz wirbelt die Führung durcheinander. Das Betzdorfer Team zeigt einen starken Auftakt.

Auch in der internationalen P9 Challenge auf der italienischen Rennstrecke des „Autodromo Internazionale del Mugello“ in der Nähe von Florenz in der italienischen Toscana kam es zum Saisonstart mit einem heimischen Team aus dem Kreis Altenkirchen.Mit im Feld der GT-Fahrzeuge war auch die Mannschaft von Jürgen Alzen-Motorsport aus Betzdorf mit dem BMW M4 GT3, der von Teamchef und Fahrer Jürgen Alzen und dem Frankfurter Timo Scheibner eingesetzt ...







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