15-Jähriger stellt Rekord auf Jochen Kiefer traut Robin Siegert die WM zu Olaf Paare 17.07.2026, 12:55 Uhr

i Acht Siege: Teamchef Jochen Kiefer (rechts) zeigt es mit seinen Fingern an. Sein Pilot Robin Siegert hat auf dem Sachsenring einen Rekord aufgestellt. Marcel Uhlmann

Der Deutschland-Grand-Prix auf dem Sachsenring ist Kult. Doch ansonsten steht der Motorradrennsport in Deutschland im Abseits, auch weil ein Top-Fahrer fehlt. Das möchte Kiefer Racing aus Bad Kreuznach ändern.

17 Jahre lang war Kiefer Racing Teil der Motorrad-Weltmeisterschaft. Doch der Fokus des Bad Kreuznacher Rennstalls hat sich gewandelt: Teamchef Jochen Kiefer sieht sich und sein Team mittlerweile in der Ausbilderrolle.„Unsere Philosophie ist es, ambitionierte deutschsprachige Fahrer bis an die Tür zur Weltmeisterschaft zu begleiten und sie optimal auf den Sprung auf die große Bühne vorzubereiten“, erläutert Kiefer und ergänzt: „Das machen leider ...







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