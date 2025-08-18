Der Horhausener Rennpilot und sein Team beißen sich weiter am Spitzenteam der NLS fest und sind zufrieden mit der Entwicklung. Das sechste Rennen brachte weitere wertvolle Punkte.

Nach der Sommerpause geht die Nürburgring Langstrecken Serie (NLS) in die zweite Saisonhälfte. Das KW 6h ADAC Ruhr-Pokal-Rennen bietet den Akteuren auf der 24,358 Kilometer langen Traditionsstrecke des Nürburgrings eine um zwei Stunden längere Renndistanz als üblich. Mit im Feld der gut 100 GT-Rennfahrzeuge und Tourenwagen war auch wieder Jannik Reinhard aus Horhausen im BMW M240i Racing Cup in der Mannschaft von „PTerting Sports by Up2Race“, der in der stark besetzten Klassen des BMW M240i Racing Cup um Platzierung und Meisterschaftspunkte kämpfte. Das Trio in der Startnummer 680 bildeten neben dem Horhausener Dachdeckermeister der Niederländer John Van Der Sanden und der Gummersbacher Maximilian Eisberg.

Zunächst musste der sechste Saisonlauf wegen starken Nebels auf der Strecke um vier Stunden verschoben werden, bevor das Training aufgenommen werden konnte. Um 14 Uhr startete dann das Feld zu einem Rennen über 4,5 Stunden. Jannik Reinhard konnte sich im nur 40-minütigen, schwierigen Qualifying die Startposition zwei in der sieben Teilnehmer starken Klasse der BMW M240i Racing Cup herausfahren und übernahm auch den ersten Rennabschnitt des Tages.

An selbiger Position übergab er den „Terting-BMW“ nach sieben Runden, mit einem großen Vorsprung auf Position drei in der Klasse an seine Partner. Auch diese erledigten ihre Stints fehlerfrei und schnell. Am Ende konnte der Horhausener dann nach 28 Runden mit einer Runde Vorsprung auf den nächsten Klassengegner über die Ziellinie steuern. „Das war ein zunächst schwieriges, aber auch sehr gutes Rennen für uns“, resümierte der schnelle Westerwälder das Rennen. An die Spitzenmannschaft konnten wir nicht herankommen, aber das sind ja auch die amtierenden NLS-Gesamtsieger. Wir kommen ihnen aber immer näher und greifen weiter an.“