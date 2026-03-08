NLS startet in Jubiläumssaison Jannik Reinhard hofft auf Start beim 24-Stunden-Rennen Jürgen Augst 08.03.2026, 09:14 Uhr

i Für Jannik Reinhard aus Horhausen gibt es leider keinen NLS-Saisonstart nach Wunsch. Aufgrund mangelnder Sponsoren fehlt das Budget für einen erfolgreichen Angriff auf den Gesamtsieg in der Serie auf dem Nürburgring. Jürgen Augst/Manfred Muhr/byJogi

Ohne den Horhausener Dachdeckermeister wird die NLS in ihre Jubiläumssaison am 14. März starten. Reinhard konnte nicht genügend Sponsoren für einen Start auftreiben. Beim 24-Stunden-Klassiker möchte er aber dabei sein. Fix ist dies aber noch nicht.

Die ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) feiert in diesem Jahr ihre 50. Saison. Der Startschuss dazu fällt bereits am 14. März. Danach folgen sechs weitere Termine mit sieben Rennen, die ebenfalls von der Veranstaltergemeinschaft Langstreckenmeisterschaft Nürburgring (VLN) in der „grünen Hölle“ ausgetragen werden.







