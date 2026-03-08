Ohne den Horhausener Dachdeckermeister wird die NLS in ihre Jubiläumssaison am 14. März starten. Reinhard konnte nicht genügend Sponsoren für einen Start auftreiben. Beim 24-Stunden-Klassiker möchte er aber dabei sein. Fix ist dies aber noch nicht.
Die ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) feiert in diesem Jahr ihre 50. Saison. Der Startschuss dazu fällt bereits am 14. März. Danach folgen sechs weitere Termine mit sieben Rennen, die ebenfalls von der Veranstaltergemeinschaft Langstreckenmeisterschaft Nürburgring (VLN) in der „grünen Hölle“ ausgetragen werden.