Beim Saisonfinale der Nürburgring Langstreckenmeisterschaft war Jannik Reinhard aus Horhausen mit am Start. Der Motorsportler zeigte eine gute Leistung und will auch in der kommenden Saison angreifen.
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Saisonfinale auch in der Nürburgring Langstreckenmeisterschaft auf dem Traditionskurs in der Eifel. Der zehnte Saisonlauf, die ’2. SportwarteTrophy’, mit der Distanz von vier Rennstunden auf der 24,378 Kilometer langen Berg- und Talbahn der Kombination aus Grand-Prix-Strecke und Nordschleife der ’Grünen Hölle’.