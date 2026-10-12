Horhausener Motorsportler Jannik Reinhard blickt nach NLS-Finale in die Zukunft Jürgen Augst 12.10.2026, 15:00 Uhr

i Jannik Reinhard zeigte im BMW M240i Racing Cup der Mannschaft von ’Up2Race’ wieder eine starke Leistung. Trotz Pech im NLS-Finale konnte sich der Horhausener auch im Finalrennen bewähren. Jürgen Augst/Hardy Elis/byJogi

Beim Saisonfinale der Nürburgring Langstreckenmeisterschaft war Jannik Reinhard aus Horhausen mit am Start. Der Motorsportler zeigte eine gute Leistung und will auch in der kommenden Saison angreifen.

Saisonfinale auch in der Nürburgring Langstreckenmeisterschaft auf dem Traditionskurs in der Eifel. Der zehnte Saisonlauf, die ’2. SportwarteTrophy’, mit der Distanz von vier Rennstunden auf der 24,378 Kilometer langen Berg- und Talbahn der Kombination aus Grand-Prix-Strecke und Nordschleife der ’Grünen Hölle’.







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