Brachbacher auf weiter Reise In Suzuka reicht es für Luca Stolz zu Rang sieben Jürgen Augst 18.09.2025, 09:14 Uhr

i Die weite Reise nach Suzuka zum dortigen 1000-Kilometer-Rennen, dem vierten Lauf zur Intercontinental GT Challenge, lohnte sich für Mercedes-AMG-Profi Luca Stolz nur bedingt. Nach 170 Runden landete er mit seinen Teamkollegen Maxime Martin und Mikael Grenier im Mercedes-AMG GT3 Evo auf Gesamtrang sieben. Jürgen Augst/AMG-Motorsport/byJogi

Nach dem Qualifying sah es für den Brachbacher und sein Team noch so aus, als hätte sich die weite Reise nach Japan gelohnt. Nach 1000 Rennkilometern war das dann nur noch bedingt der Fall.

Runde vier der Intercontinental GT Challenge (IGTC) führte die Teams zum 1000-Kilometer-Rennen nach Suzuka in Japan. Beim Langstreckenklassiker im Land der aufgehenden Sonne waren auch der Brachbacher Luca Stolz und seine Teamkollegen im „Gruppe M Racing (HKG)“ Mercedes-AMG GT3 EVO, Mikael Grenier (Kanada) und Maxime Martin (Belgien), in der Startnummer 888 mit im Feld der 33 GT3-Teams.







