Nach dem Qualifying sah es für den Brachbacher und sein Team noch so aus, als hätte sich die weite Reise nach Japan gelohnt. Nach 1000 Rennkilometern war das dann nur noch bedingt der Fall.
Runde vier der Intercontinental GT Challenge (IGTC) führte die Teams zum 1000-Kilometer-Rennen nach Suzuka in Japan. Beim Langstreckenklassiker im Land der aufgehenden Sonne waren auch der Brachbacher Luca Stolz und seine Teamkollegen im „Gruppe M Racing (HKG)“ Mercedes-AMG GT3 EVO, Mikael Grenier (Kanada) und Maxime Martin (Belgien), in der Startnummer 888 mit im Feld der 33 GT3-Teams.