Am Freitag endet die Vorbereitungszeit für die beiden heimischen Protagonisten in der Deutschen Tourenwagen Meisterschaft (DTM). Das erste Rennwochenende in der höchsten deutschen Motorsportliga steht in der Motorsport-Arena in Oschersleben an. Oschersleben in Sachsen-Anhalt ist der erste von insgesamt acht Austragungsorten der DTM-Saison 2025.

Dann müssen Tom Kalender aus Hamm an der Sieg, der mit gerade erst einmal 17 Jahren als jüngster DTM-Pilot aller Zeiten, im Landgraf-Mercedes-AMG GT3, den Sprung in die Top-Liga geschafft hat, als auch die Audi-Mannschaft von Wolfgang und Christian Land aus Niederdreisbach sowie das Team „Land-Motorsport“, die für den Schweizer Ricardo Feller einen Audi R8 LMS GT3 Evo II an den Start bringen, beweisen, dass alle Hausaufgaben im Vorfeld der Meisterschaft gemacht worden sind.

Rennen werden live im Fernsehen gezeigt

Auf der 3,696 Kilometer langen Strecke in der Magdeburger Börde stehen die Saisondurchgänge eins und zwei auf der Agenda. Dabei sind jeweils am Samstag und Sonntag eine Distanz von 55 Minuten plus eine Runde zu bewältigen. Im Samstagsrennen gilt es einen, am Sonntag sogar zwei Boxenstopps mit Reifenwechsel zu absolvieren, wobei gerade diese Stopps auf Zeit einen entscheidenden Unterschied machen können und das Rennergebnis entscheidend beeinflussen können. Wie bisher wird am Morgen vor den jeweiligen Rennen in einem 20-minütigen Qualifying die Startreihenfolge der 24 Piloten ermittelt. Die Rennen starten jeweils um 13.30 Uhr.

Wie der Jungstar aus Hamm und auch die Niederdreisbacher Audi-Mannschaft den Einstieg in die DTM absolvieren, bleibt spannend. Die Rennen werden im Fernsehen beim Sender Pro7 jeweils live übertragen. Klar dürfte aber sein: Kalender als jüngster DTM-Pilot aller Zeiten wird aufgrund seines Alters keinen Bonus in der höchsten deutschen Motorsport-Klasse bekommen.