47. Auflage des MSC In Kempenich erfolgt Start in neue Rallyesaison Hans-Josef Schneider 04.03.2026, 09:23 Uhr

i Patrick Buhr aus Volkesfeld nutzt den Heimvorteil und hat bisher kaum eine Rallye in Kempenich verpasst. Hans-Josef Schneider

Die Rallye Kempenich eröffnet die neue Saison des Deutschen Rallye Cups. Erstmals unter neuer Leitung und mit Teilnehmern aus vier Ländern – Spannung und packende Duelle sind am Sonntag garantiert.

Am Sonntag, 8. März, wird die Rallye Kempenich zum 47. Male über die Bühne gehen und auch wieder die Auftaktveranstaltung des Deutschen Rallye Cups (DRC).sein. Als fester Bestandteil der zweiten Liga des Rallye-Sports wird sie gerne von Teilnehmenden an der Deutschen Rallyemeisterschaft (DRM) genutzt, um die Fahrzeuge für die neue Saison zu testen.







