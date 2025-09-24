Meister im Kartslalom Im Dauerregen ist Luca Schneider der Schnellste 24.09.2025, 10:17 Uhr

i In seinem Element: Luca Schneider aus Hüffelsheim ist ein begeisterter und erfolgreiche Kartpilot. Günter Schneider

Mit Speed, aber auch mit Genauigkeit brillieren die Piloten beim Kartslalom. Der beste Rheinland-Pfälzer in seiner Altersklasse ist ein Hüffelsheim. Luca Schneider holte sich den Landestitel.

Der neue Rheinland-Pfalz-Meister im Kartslalom kommt aus Hüffelsheim. Luca Schneider, der für den AMC Ingelheim fährt, sicherte sich in Bad Ems den Titel und durfte sich mit einem großen goldenen Siegerkranz feiern lassen.„Das war einer der schönsten Momente meiner Kart-Karriere“, freute sich Schneider über den Gewinn des Landestitels und ergänzte: „Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, gewonnen zu haben.







