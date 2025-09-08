Rennsport auf zwei Rädern vom Feinsten gab es wieder auf dem Nürburgring. In der Eifel gastierte die Internationale Motorradmeisterschaft.

Grandioses Spätsommer-Wochenende für alle Freunde des Motorrad-Rennsports auf dem Nürburgring: Tausende von Biker-Fans strömten in die Eifel, da die Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft (IDM) ihre Aufwartung machte. Sie ist die höchste Motorrad-Rennserie auf deutschem Boden. In den Klassen Superbike, Supersport, IDM Sportbike (bis 2024 Supersport 300) und Sidecar werden die Champions gekrönt. IDM und Nürburgring möchten dauerhaft zusammenarbeiten. Kein Thema ist dagegen ein Lauf zur Motorrad-WM in der Eifel.

Die Besten der verwegenen Piloten sind oft blutjunge, schmalbrüstige Burschen, die ihre Maschinen am Limit beherrschen. An den drei Tagen bei strahlend blauem Himmel war mit Beginn des „heißen Herbstes“ in der Eifel ausgelassene Biker-Stimmung mit bis zu 30.000 Besuchern geboten. Auch deswegen, weil viele Fans mit der eigenen Maschine angereist waren.

i Die Maschinen der besten Piloten sind oft mehrere zehntausend Euro wert. Jürgen C. Braun

Die IDM gastiert seit 2024 wieder am Nürburgring. Der Dreijahresvertrag mit dem Streckenbetreiber endet im kommenden Jahr. „Danach“, erklärte eine Sprecherin gegenüber unserer Zeitung, „setzen wir uns zusammen, und dann wird neu verhandelt.“ Nürburgring-Sprecher Alexander Gerhard sieht das Gastspiel als „interessante Serie“. Am fehlenden Willen zur Verlängerung des Vertrages hängt es beiderseits nicht. „Aber“, das wissen beide, „letztendlich ist es wie immer eine Frage des Geldes.“

Das ist auch bei den Fahrern der Fall. „Wenn du in der Superbike vorne mitfahren willst, braucht du eine sechsstellige Summe“, sagt ein Insider. Das Gros der Fahrer gehe parallel noch einem Beruf nach. Ausnahmen wie der 2023er-Meister Florian Alt seien Vollprofis. Dessen Honda wird auf circa 80.000 Euro nur an Materialwert geschätzt. Sein Nachfolger Lukas Tulovic verdient sein Geld, wenn er nicht Motorrad-Rennen fährt, als Kommentator beim TV-Bezahlsender Sky. Die Top-IDM-Piloten sind auf Strecken, die beide Serien fahren, wie etwa in Assen, sehr nahe dran an den Zeiten der Moto-GP. Aber, so ein Moto-GP-Insider, die Plätze seien eben rar – „und die Auslese ist gnadenlos.“

i In extremer Schräglage geht es vor den Fans auf den Tribünen in die Kurven des Grand-Prix-Kurses. Jürgen C. Braun

Der ADAC alimentiert die Serie auf dem Nürburgring sehr stark mit professioneller Arbeit in den Nachwuchsklassen. Das wurde auch am Wochenende im Rahmenprogramm deutlich, als viele ganz junge Jungs und auch erstaunlich viele Mädchen im Rennoverall auf der Maschine saßen. Nicht nur ihnen, sondern auch ihren Eltern oder gar Großeltern gefiele es mit Sicherheit, wenn sich die IDM auf dem Nürburgring etablieren würde.

Ein deutscher Lauf zur Motorrad-Weltmeisterschaft ist in der Eifel allerdings kein Planspiel. „Das möchten wir gar nicht kommentieren“, sagt Nürburgring-Sprecher Alexander Gerhard. MotoGP-Rechteinhaber Dorna Sports und der Betreiber des Sachsenrings haben sich erst kürzlich auf eine Vertragsverlängerung bis 2031 geeinigt.