Motorsport-Action am Samstag Hunsrück-Junior-Rallye diesmal mit neuer langer Etappe Sascha Nicolay 21.05.2026, 11:58 Uhr

i Spektakuläre Bilder von großartiger Motorsport-Action werden zweifellos auch am Samstag geliefert, wenn diee 27. Hunsrück-Junior-Rallye durch den Steinbruch der Firma Juchem nahe Niederwörresbach führt. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Vom Rallyezentrum auf dem Marktgelände in Veitsrodt führt die Hunsrück-Junior-Rallye über 62 Wertungskilometer über Mörschied, Regulshausen, den Steinbruch Juchem, Herrstein und Niederhosenbach zurück ins Ziel in Veitsrodt. Für Action ist gesorgt.

Eine ziemlich lange Wertungsprüfung (WP) ist diesmal das Herzstück der Hunsrück-Junior-Rallye, die am Samstag zum insgesamt 27. Mal gestartet wird. Die Länge der WP ist auch der Grund, warum sich das veranstaltende Sportfahrerteam Hunsrück (STH) dazu entschlossen hat, die Rallye diesmal aus drei statt wie im vergangenen Jahr vier Wertungsprüfungen, die zweimal absolviert werden, zusammenzubauen.







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