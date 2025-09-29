Neben Max Verstappen auf dem Podium zu stehen ist mit Sicherheit ein Traum jedes Motorsportlers. Dieser ging für den Horhausener Jannik Reinhard auf dem Nürburgring in Erfüllung.
Lesezeit 2 Minuten
Der neunte Saisonlauf der Nürburgring Langstrecken Serie NLS, der 57. ADAC Barbarossapreis, auf dem legendären Nürburgring, stand ganz im Schatten des vierfachen Formel 1-Weltmeisters Max Verstappen. Bei seinem GT3-Renndebüt auf der 24,378 Kilometer langen Kombination aus Grand Prix Kurs und Nordschleife des Eifelkurses, feierte der Niederländer zusammen mit seinem britischen Teampartner Christopher Lulham im Ferrari 296 GT3 des Teams von Emil ...