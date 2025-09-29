Jannik Reinhard holt Sieg Horhausener steht neben Max Verstappen auf dem Podium Jürgen Augst 29.09.2025, 09:39 Uhr

i Jannik Reinhard setzte sich beim Rennen der NLS am vergangenen Samstag auf dem Nürburgring gegen stärkste Klassenkonkurrenz durch und legte damit den Grundstein zum zweiten Saisonsieg im BMW M240i Racing Cup seines Teams. Zur Krönung des Renntages stand er zusammen mit Formel 1 Weltmeister Max Verstappen auf dem Siegerpodium. Jürgen Augst/Manfred Muhr/byJogi

Neben Max Verstappen auf dem Podium zu stehen ist mit Sicherheit ein Traum jedes Motorsportlers. Dieser ging für den Horhausener Jannik Reinhard auf dem Nürburgring in Erfüllung.

Der neunte Saisonlauf der Nürburgring Langstrecken Serie NLS, der 57. ADAC Barbarossapreis, auf dem legendären Nürburgring, stand ganz im Schatten des vierfachen Formel 1-Weltmeisters Max Verstappen. Bei seinem GT3-Renndebüt auf der 24,378 Kilometer langen Kombination aus Grand Prix Kurs und Nordschleife des Eifelkurses, feierte der Niederländer zusammen mit seinem britischen Teampartner Christopher Lulham im Ferrari 296 GT3 des Teams von Emil ...







