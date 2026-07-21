GT4-Europameisterschaft Holzappeler Cedric Fuchs kämpft in Misano wie ein Löwe Jürgen Hahn 21.07.2026, 07:08 Uhr

i Bislang sieht sie die Konkurrenz in der GT4-Europameisterschaft meist von hinten: Enrico Förderer und Cedric Fuchs (Holzappel) und ihr Mercedes AMG GT4. Team SRO

Als Neueinsteiger gleich ganz vorne dabei: Enrico Förderer und Cedric Fuchs gelang es in Misano trotz einer Boxendurchfahrtsstrafe die Führung in der GT4-EM zu verteidigen. Nun steht das ambitionierte junge Duo auf allen Zetteln.

Auch nach dem vierten von insgesamt sechs Rennwochenenden mit jeweils zwei Läufen führen die beiden Westerwald-Youngster die GT4-Europameisterschaft an. Im italienischen Misano sicherten sich der18-jährige Leuteroder Enrico Förderer und Cedric Fuchs (20) aus Holzappel durch eine sehenswerte Aufholjagd im Mercedes-AMG GT4 von ihrem Team SR Motorsport by Schnitzelalm wichtige Punkte.







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