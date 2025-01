Premiere im 450-PS-Geschoss Holzappeler Cedric Fuchs ist der Regenkönig von Estoril Presseservice Enderich 24.01.2025, 16:25 Uhr

i Bei seiner GT4-Premiere im portugiesischen Estoril sicherte sich der 19-jährige Rhein-Lahn-Youngster Cedric Fuchs aus Holzappel in beiden Rennen den Sieg in der Porsche Cayman-Trophy. Im 450-PS-Boliden machte er seinem Ruf als Regenspezialist alle Ehre. Vinyi Arnau

Das war ein Einstand nach Maß: In seinen beiden ersten Rennen zur GT4-Winterserie gewann der Holzappeler Cedric Fuchs jeweils die Wertung zur Porsche Cayman Trophy und setzte auch in der Gesamtwertung deutliche Akzente.

Nach dem Sieg im ADAC Tourenwagen Junior Cup im letzten Jahr wechselte der Youngster des AMC Arzbach in die GT4-Serie, statt bislang 150 PS im VW Up mit Frontantrieb schieben nun im Porsche Cayman GT4 gepflegte 450 PS an der Hinterachse. Zur Vorbereitung auf die GT4-Germany, die im Sommer im Rahmen der DTM ausgetragen wird, startet der Förderpilot des ADAC Mittelrhein nun in der GT4-Winterserie mit fünf Rennen in Portugal und Spanien.

