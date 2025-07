Nicht nur auf vier Rädern ist der Wunsch nach Vintage-Feeling so groß wie nie zu vor. Das zeigte die Veranstaltung auf dem Nürburgring - zumindest, so lange das Wetter mitspielte.

NÜRBURGRING. Die Lust und das Verlangen nach Bewährtem, Bekanntem und Geschätztem sind ungebrochen. Das gilt auch für den Motorsport, der mit der Historischen internationalen Deutschen Tourenwagenmeisterschaft2026 ein neues Event präsentieren wird. Aber nicht nur auf vier Rädern ist der Wunsch nach Vintage-Feeling so groß wie nie zu vor. Das wurde am Wochenende beim „Kölner Kurs“, einer Veranstaltung zur Historischen Deutschen Motorradmeisterschaft, deutlich.

Auch Gäste aus Irland dabei

Erstmals in 33 Jahren wurde der „Kölner Kurs“, der in den 1950er-Jahren in der Kölner Innenstadt und auf der Autobahn nach Bonn ins Leben gerufen worden war, an einem kompletten Wochenende ausgetragen. Die steigenden Teilnehmerzahlen, der Wunsch von Gastgruppen aus dem Ausland, ebenfalls antreten zu dürfen, ließen Veranstalter MSC Porz keine Wahl. Am Ende waren es über 300 Motorradsportler auf teilweise längst in Vergessenheit geratenen Marken von Solomaschinen und Gespannen, die den Grand-Prix-Kurs bevölkerten. Sie kamen aus Deutschland, aus Belgien, den Niederlanden, der Schweiz, Österreich und sogar von der „Grünen Insel“ aus Irland.

Viele Hobbysporter starten

Mittlerweile sind Classic-Motorräder bis 500 Kubik von BMW, Norton, Seeley, Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki am Start. Rennen mit historischen Solomaschinen oder Gespannen haben ihren eigenen Charakter. Ob das ballernde Einzylinder oder großvolumige Boxermotoren sind. Da „hustet“ oder „bockt“ mehr als einmal eines der lieb gewonnen alten Dinger, und es läuft nicht so, wie man sich das eigentlich gedacht hat. Viele Hobbysportler auf zwei Rädern oder auch im Gespann kommen durch die Lust am Schrauben an ihren Maschinen auf die Idee, sich auf der Rennstrecke als Rookie zu versuchen. So wie der 36jährige „Rookie“ Kim Eibel, der am Wochenende mit seiner BMW zum ersten Mal überhaupt auf die Rennstrecke ging. „Vor lauter Aufregung habe ich zwei Nächte lang nicht geschlafen“, lachte er im Gespräch mit unserer Zeitung über sich. „Aber irgendwann packt es Dich, und dann bist Du dabei.“

i Am Ende blieb dem Veranstalter wegen der gefärhlichen Bedingungen nur die Rote Flagge übrig Jürgen C. Braun

Der „Umgangston“ im historischen Motorrad-Rennsport auf der Strecke sei sehr fair untereinander, erklärt Eibel. „Ich trage als Rookie eine Warnweste, damit die erfahrenen Piloten auch sehen, dass da ein Neuling zwischen ihnen ist. Die lassen mir schon genügend Platz.“ Am Samstag spielte auch die Witterung noch mit, am Sonntag ging ab Mittag nichts mehr. Durch kriechende Nässe, Reifenabrieb vom Truck Grand Prix, Dreck und Schmutz sah sich die Rennleitung gezwungen, die Rote Flagge zu schwenken. „Das ist wie Schmierseife, da kann man niemanden mehr fahren lassen. Wir hoffen, dass es regnet, und der Regen das dann wegspült“ erklärte Michael Beer, der Leiter der Streckensicherung. Denn letztendlich wollen alle heil auch beim „Kölner Kurs“ im nächsten Jahr wieder dabei sein.