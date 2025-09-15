Es lief in der Steiermark für Cedric Fuchs am Red Bull RingÖsterreich für Cedric Fuchs zwar nicht alles gut zusammen, aber das große Ziel, der Sieg in der Rookie-Wertung, ist immer noch erreichbar. Aber auch solche Niederlagen gehören nun mal dazu.

„Das ist Motorsport, manchmal einfach nur brutal“, formulierte der enttäuschte Cedric Fuchs (Holzappel) nach dem Rennwochenende der ADAC GT4-Germany am österreichischen Red Bull Ring in der Steiermark. Die Tests auf der für den Förderpiloten des ADAC Mittelrhein neuen Strecke stimmten noch hoffnungsvoll. „Es ist eine richtige Bergauf-Bergab-Bahn,hier startet auch die Formel1.“ der Youngster des AMC Arzbach schränkte aber gleich ein, „die Strecke hat wenig fahrerisch anspruchsvolle Kurven, die vielen Bergauf-Passagen sind für unseren AMG-Mercedes GT4 wahrscheinlich nicht optimal.“

„Ich verliere ich in jeder Runde fast eine halbe Sekunde und weiß einfach nicht, warum.“

Cedric Fuchs ist nach Platz 11 im ersten Qualifying ratlos

Beim ersten Qualifying machte es Fuchs zwar besser als zuletzt, Platz 11 war dennoch nicht zufriedenstellend. „Im ersten Sektor, dort wo es nach dem Start direkt bergauf geht, verliere ich in jeder Runde fast eine halbe Sekunde, und ich weiß einfach nicht, warum.“ Zur Pole fehlte Fuchs knapp eine Sekunde, ein Blick auf die engen Resultate des Qualifyings verrät, dass er mit einerhalben Sekunde weniger auf der Uhr direkt in den Top-Five stehen würde. Um es aber realistisch zu sehen – selbst mit Platz elf war er noch der schnellste Rookie im internationalen Feld. Auch der Start zum ersten Rennen hätte durchaus besser gelingen können, am Ende der ersten Runde wurde der Mercedes mit der Nummer 12 auf dem 17. Platz notiert. „Im Startgetümmel hatte ich mich für die Innenbahn entschieden, das war diesmal nicht die richtige Entscheidung“. Fuchsgeriet in eine Gruppe, in denen er zwar in den Kurven aufholen konnte, aber beim Rausbeschleunigen immer wieder an Boden verlor. Zudem drängte ihn ein Konkurrent beim Versuch zu Überholen ins Kiesbett, was erneut wertvolle Zeit kostete. Mit spektakulären Überholmanövern schaffte es der Rhein-Lahn-Youngster dennoch, sich wieder auf Platz 14 nach vorne zu kämpfen und übergab so zur Halbzeit an seinen Teamkollegen Joel Mesch. Der steckte ebenfalls in heftigen Positionskämpfen fest und wurde auf Rang 15 im Ziel abgewunken.

Saisonfinale steigt Anfang Oktober in Hockenheim

Der Fokus lag nun auf dem Rennen am Sonntag. Im Qualifying stellte Mesch den AMG sensationellauf den dritten Startplatz. Doch alle Hoffnungen zerstoben bereits in der vierten Kurve. „Im Getümmel wurde Joel von hinten getroffen und umgedreht, ein anderer Teilnehmer fuhr dann auch noch in unser Auto hinein. Er hatte keine Chance und unser Rennen war damit beendet.“ Fuchs konnte seinen Rennoverall wieder ausziehen und ebenso wie Helm und Handschuhe ungenutzt einpacken. Nach dem „gebrauchten Wochenende“ geht jetzt der Blick nach vorn. Vor dem Saisonfinale Anfang Oktober in Hockenheim liegt Fuchs in der Rookie-Wertung für den besten Neueinsteiger immer noch vor den härtesten Verfolgern, dem Österreicher Luis Moser und dem Dänen Victor Nielsen. „23 Punkte Vorsprung sind allerdings nicht viel, wenn in Hockenheim in beiden Rennen noch 50 vergeben werden. Aber wir werden alles geben, dass es dort besser läuft wie am vergangenen Wochenende“, klingt Fuchs bereits wieder zuversichtlich.