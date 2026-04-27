Asphalt brennt in Spielberg Heimische Motorsportler überzeugen beim DTM-Auftakt Jürgen Augst 27.04.2026, 09:14 Uhr

i Einen bärenstarken Saisonauftakt feierte Mercedes-AMG-Junior Tom Kalender im Landgraf-Mercedes-AMG GT3 EVO mit der Startnummer 84 im Samstagsrennen mit Rang vier. Jürgen Augst/Manfred Muhr/byJog

Der DTM-Auftakt in Spielberg bot packende Rennen: Tom Kalender beeindruckte mit einem starken Comeback, während Land-Motorsport trotz Strafe auf Punktejagd ging.

Der mit Spannung erwartete Saisonauftakt der DTM 2026 ging in diesem Jahr bei optimalen Bedingungen auf dem 4,326 Kilometer langen Red Bull Ring in der Steiermark in Österreich über die „Alpen“-Bühne. Was die 21 Akteure beim Kampf um die Krone im deutschen Motorsport in den beiden Auftaktrennen des Jahres in den Asphalt brannten, lässt auf eine äußerst spannende Saison hoffen, in der wir uns auf 16 Rennen freuen dürfen.







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