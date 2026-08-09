P9 Challenge in Tschechien Heftiger Unfall von Betzdorfer Jürgen Alzen Jürgen Augst 09.08.2026, 10:05 Uhr

i Im ersten Sprint-Cup Durchgang verpasste Jürgen Alzen das Gesamtpodium mit Rang vier denkbar knapp. Im Rennen zum Endurance-Cup crashte der Betzdorfer nachdem eine Felge am BMW M4 GT3 gebrochen war. Jürgen Augst/P9/byjogi. Jürgen Augst

Motorsport-Drama in Tschechien: Jürgen Alzen erlebt nach einer furiosen Aufholjagd einen schweren Unfall. Die Felge seines BMW M4 GT3 bricht, das Rennen endet abrupt. Ob das Duo noch ein Mal fahren wird, ist ungewiss.

Runde drei der internationalen P9 Challenge 2026 führte die Teams und Fahrer am ersten Augustwochenende ins ’Autodrom Most’ nach Tschechien. Auf der 4,148 Kilometer langen Traditionsstrecke standen für die Teilnehmer der P9 Challenge zwei Sprint-Rennen und ein Endurance-Lauf auf dem Programm.







Artikel teilen

Artikel teilen