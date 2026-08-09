Motorsport-Drama in Tschechien: Jürgen Alzen erlebt nach einer furiosen Aufholjagd einen schweren Unfall. Die Felge seines BMW M4 GT3 bricht, das Rennen endet abrupt. Ob das Duo noch ein Mal fahren wird, ist ungewiss.
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Runde drei der internationalen P9 Challenge 2026 führte die Teams und Fahrer am ersten Augustwochenende ins ’Autodrom Most’ nach Tschechien. Auf der 4,148 Kilometer langen Traditionsstrecke standen für die Teilnehmer der P9 Challenge zwei Sprint-Rennen und ein Endurance-Lauf auf dem Programm.