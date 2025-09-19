Starker Auftritt in Spielberg Happy End nach frühem Schockmoment für Enrico Förderer 19.09.2025, 12:43 Uhr

i Der Leuteroder Enrico Förderer (links) und sein Teamkollege Jay Mo Härtling hatten in Spielberg Grund zu feiern. Jetzt wollen sich die beiden Anfang Oktober die Meisterschaft sichern. Axel Weichert

Auf dem Weg nach oben im Motorsport hat Enrico Förderer das nächste große Ziel vor Augen: das Saisonfinale auf dem Hockenheimring. Für eine gute Ausgangslage im Kampf um den Titel sorgte der junge Westerwälder im österreichischen Spielberg.

Der 18-jährige Nachwuchsrennfahrer Enrico Förderer aus Leuterod hat gemeinsam mit seinem Team SR Motorsport by Schnitzelalm bei der fünften Rennveranstaltung der ADAC GT4 Germany auf dem legendären Red Bull Ring in Spielberg (Österreich) eine starke Leistung gezeigt.







