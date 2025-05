Bei strahlendem Sonnenschein richtete der HAC Simmern auf seinem Gelände am Braunshorner Sportplatz den 39. Schinderhannes-Jugendkartslalom aus – und hielt dabei auch eine Tradition fest: Da Muttertag war, bekamen alle Mütter der jungen Kartslalomfahrer ein Gläschen Sekt. Das waren nicht gerade wenig, denn insgesamt nahmen 140 Starter den anspruchsvollen Parcours in Angriff. Natürlich waren auch die HAC-Fahrer dabei – und die legten starke Auftritte hin. Mit 30,88 Sekunden fuhr Louis Schmitt die Tagesbestzeit in einem Wertungslauf. Zwar hatte Theo Brausch 30,33 Sekunden in den Verbundstein „gebrannt“ und damit fast die magische 30er-Marke geknackt, aber das war im Trainingslauf. Über eine Platzierung in den Top Ten durfte sich folgende HAC-Fahrer freuen: K1: 1. Lean Kornely, 3. Erik Baumbach, 6. Till Pauer, 10. Nino Höhns; K2: 1. Theo Brausch, 5. Tobias Bock; K3: 2. Charlotte Brausch, 3. Giuliano Prencipe, 5. Alexander Heger, 9. Luca Klingels; K4: 2. Mia Steinhauer, 4. Julian Wolf, 7. Lennard Schwintek; K5: 1. Louis Schmitt, 7. Nils Köllen.