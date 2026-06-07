Team aus Fluterschen überzeugt H&S Racing Team wieder in der RCN am Start Jürgen Augst 07.06.2026, 09:58 Uhr

i Thomas Jühlen fuhr im Renault Clio RS der H&S-Racing Teams beim vierten Lauf der RCN-Meisterschaft auf dem Nürburgring zu Klassenrang vier und Gesamtposition 18 im rund 140 Starter starken Feld. Jürgen Augst/Holger Hüttig/byJogi

Trotz Regen brilliert das H&S Racing Team in der RCN. Thomas Jühlen beeindruckt mit einem starken vierten Platz in der Klasse H3. Überraschungen und spannende Rennen versprechen mehr für die Zukunft.

Beim vierten Durchgang der Rundstrecken Challenge Nürburgring (RCN), dem „Nordeifelpokal“, war auch wieder die Mannschaft des „H&S Racing Team“ aus Fluterschen am Start. Im Feld mit 140 Startern der beliebten Breitensportserie war auch Thomas Jühlen (Leutesdorf) mit seinem Renault Clio RS, der von der Mannschaft um Teamchef Oliver Schumacher an der Rennstrecke betreut wurde, dabei.







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