Rundstrecken-Challenge 2026 H&S-Racing Team startet mit zwei Teams in neue Saison Jürgen Augst 16.03.2026, 10:54 Uhr

i Der Peterslahrer Rolf Weißenfels strebt in diesem Jahr nach seinem 50. RCN-Klassenerfolg. In der Klasse RS2a tritt der Peugeot-Pilot gegen starke Klassenkonkurrenz an und kämpft mit seinem 308-TCR-"Löwen" neben Klassenerfolgen auch immer um Top-10-Platzierungen. Jürgen Augst/Manfred Muhr/byJogi. Jürgen Augst/Manfred Muhr/byjogi

Das Rennteam aus Fluterschen um Teamchef Oliver Schumacher kämpft erneut in der Eifel um Erfolge. Neben ihren Peterslahrer Routinier Rolf Weißenfels, vertraut auch Thomas Jühlen aus Leutesdorf auf die Expertise der Westerwälder.

Die Rundstrecken-Challenge Nürburgring (RCN)-Saison 2026 beginnt am Samstag, 28. März, mit der Leistungsprüfung „Bergischer Schmied“. Gefahren werden 16 Runden auf der 24,358 Kilometer langen Streckenvariante des Nürburgrings (Nordschleife plus Grand–Prix-Kurzanbindung).







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