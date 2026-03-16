Das Rennteam aus Fluterschen um Teamchef Oliver Schumacher kämpft erneut in der Eifel um Erfolge. Neben ihren Peterslahrer Routinier Rolf Weißenfels, vertraut auch Thomas Jühlen aus Leutesdorf auf die Expertise der Westerwälder.
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Die Rundstrecken-Challenge Nürburgring (RCN)-Saison 2026 beginnt am Samstag, 28. März, mit der Leistungsprüfung „Bergischer Schmied“. Gefahren werden 16 Runden auf der 24,358 Kilometer langen Streckenvariante des Nürburgrings (Nordschleife plus Grand–Prix-Kurzanbindung).