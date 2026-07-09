Leuteroder gibt sein GT3-Debüt Großer Schritt vor Megakulisse für Enrico Förderer 09.07.2026, 16:08 Uhr

i Kennen sich gut und haben schon gemeinsam Erfolge gefeiert: Enrico Förderer (rechts) und sein langjähriger Teamkollegen Jay Mo Härtling. Förderer

Es geht Schlag auf Schlag für den 19-jährigen Enrico Förderer: Gerade erst hat sich der Pilot aus Leuterod mit Cedric Fuchs die Halbzeitmeisterschaft in der Silver-Klasse der GT4 gesichert, steht er jetzt vor seinem GT3-Debüt auf dem Nürburgring.

Für den Leuteroder Enrico Förderer (AC Rübenach) steht an diesem Wochenende der nächste große Schritt seiner noch jungen Motorsportkarriere bevor: Im Rahmen des Internationalen ADAC Truck-Grand-Prix feiert der 19-Jährige aus dem Westerwald sein Debüt im ADAC GT Masters und damit gleichzeitig seinen ersten offiziellen Einsatz in einem GT3-Fahrzeug.







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