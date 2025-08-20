Wenn der Papa eines Formel-1-Weltmeisters in der Region aufs Gaspedal drückt, dann ist das natürlich eine Attraktion. Gegen Lokalmatador Marijan Griebel hatte Jos Verstappen bei der Saarland-Pfalz-Rallye aber keine Chance.

Das war eine Machtdemonstration des vierfachen Deutschen Rallye Meisters Marijan Griebel und seiner Co-Pilotin Ella Kremer. Das Duo gewann die ADAC-Saarland-Pfalz-Rallye eindrucksvoll mit zehn Wertungsprüfungsbestzeiten in Folge und feierte einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg.

Bereits am ersten Rallye-Tag, der sich mit weit über 30 Grad Außentemperatur als extrem fordernd für Mensch und Material herausstellte, konnte der Polizeihauptkommissar aus Hahnweiler alle vier Wertungsprüfungen für sich entscheiden und nahm seinen ärgsten Verfolgern schnell jegliche Sieghoffnungen. Auch eine kleine Schrecksekunde am Samstagvormittag, als Griebels Skoda Fabia RS Rally2 bei rund 175 Stundenkilometern so heftig auf einer Bodenwelle aufsetzte, dass sich ein hinterer Querlenker verbog, bremste den Lokalmatador nicht wirklich ein.

„Die Saison läuft bisher perfekt.“

Marijan Griebel

Vor toller Zuschauerkulisse strahlten der 36-jährige Griebel und seine zehn Jahre jüngere Beifahrerin Ella Kremer schließlich beim Zieleinlauf in St. Wendel mit der Sonne um die Wette. Für Griebel ist es nicht nur der fünfte Heimsieg in Folge, sondern auch bereits der vierte Saisonsieg in der Deutschen Rallye-Meisterschaft. Beim nächsten DRM-Lauf, der ADAC Rallye Stemweder Berg in Lübbecke Ende September, könnten Griebel und Kremer mit einer Platzierung unter den Top Vier den DM-Titel bereits vorzeitig perfekt machen.

„Für uns war es ein geniales Wochenende. Ich habe es genossen, vor den heimischen Fans zu fahren und die tollen Strecken unter die Räder unseres Fabias zu nehmen. Ich möchte mich bei allen Zuschauern, Partnern und unserem Team für die Unterstützung bedanken“, konstatierte ein überglücklicher Sieger und fügte an: „Es war eine perfekte Rallye. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich so deutlich von der Konkurrenz absetzen kann. Die Saison läuft bisher perfekt. Trotzdem war es nicht einfach, zu Hause mit dem Druck umzugehen. Ich konnte die Erwartungen erfüllen und will in sechs Wochen in Stemwede die Meisterschaft klarmachen.“

Freuen sich über ihren Sieg: Ella Kremer (links) und Marijan Griebel.

Vor dem nächsten Tourstop der Deutschen Rallye-Meisterschaft bestreitet Griebel am ersten September-Wochenende gemeinsam mit dem Pfälzer Tobias Braun noch die Rally Montblanc in Frankreich.

Zurück zur Saarland-Pfalz-Rallye: Mit einem Rückstand von 54,8 Sekunden wurden Philip Geipel und Co-Pilotin Jennifer Lerch im Toyota GR Yaris Rally2 Zweite und haben sich damit eine minimale Meisterschaftschance bewahrt. „Es war schwierig und fing am Freitag mit einem schleichenden Plattfuß an. Ich habe viele Fehler gemacht, mich am Morgen des zweiten Tags gedreht, danach verbremst. Das hat viel Zeit gekostet“, verriet der 38-jährige Geipel.

„Uns fehlte die Ortskenntnis, da hatten unsere deutschen Kollegen einen klaren Vorteil.“

Jos Verstappen

Der Niederländer Jos Verstappen, Vater von Formel-1-Weltmeister Max Verstappen, und sein belgischer Beifahrer Renaud Jamoul (Škoda Fabia RS Rally2) wurden Dritte und gewannen gleichzeitig die Sonderwertung DRM2 Masters. „Ich hatte in der letzten Prüfung einen Reifenschaden, konnte aber den Podiumsplatz noch halten. Die Rallye war sehr schön, mit anspruchsvollen Prüfungen. Uns fehlte die Ortskenntnis, da hatten unsere deutschen Kollegen einen klaren Vorteil. Aber wir sind immer besser reingekommen und wollen im nächsten Jahr wieder dabei sein“, versprach der ehemalige niederländische Formel-1-Pilot.

Die ADAC Saarland-Pfalz-Rallye war für Fahrer wie Zuschauer eine Hitzeschlacht. Bei mehr als 30 Grad kamen dennoch zahlreiche Fans an die Strecken und wurden für ihr Kommen mit spektakulärem Motorsport belohnt. Sie sahen auf insgesamt 153,56 Wertungskilometern, die auf zwölf Wertungsprüfungen verteilt waren, meterhohe Sprünge über Kuppen, staubverhangene Fahrten mit scharfen Abzweigen auf Schotterpisten und rasante Fahrten über Asphaltwege.