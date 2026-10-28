Komplett-Aus nicht besiegelt Griebel sieht Chancen für Rallye durch Mosel-Weinberge Sascha Nicolay 28.10.2026, 12:37 Uhr

i Marijan Griebel sieht noch Chancen, dass die Rallye Mittelrhein auch nächstes Jahr stattfindet. Der amtierende Deutsche Meister aus dem Kreis Birkenfeld möchte auch 2027 seine Klasse in den Kehren der Mosel-Weinberge demonstrieren. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Mit dem Rückzug des ADAC Mittelrhein von der Rallye Mittelrhein ist für Marijan Griebel das Aus der Rundfahrt mit ihren Prüfungen in den Mosel-Weinbergen längst nicht besiegelt. Der amtierende Deutsche Meister setzt auf ehrenamtliche Veranstalter.

Vor gut einer Woche schreckte der ADAC Mittelrhein die Rallye-Fans in Deutschland mit der Nachricht auf, dass er die beliebte Rallye Mittelrhein im kommenden Jahr nicht mehr austragen werde. Damit scheint die Rundfahrt, die vor allem wegen ihrer spektakulären Wertungsprüfungen durch die Mosel-Weinberge bekannt und seit Jahren Teil der Deutschen Rallye-Meisterschaft ist, vor dem Aus zu stehen.







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