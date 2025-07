Bei optimalem Rallyewetter mit Sonnenschein und Temperaturen von rund 25 Grad fand die Rallye Lëtzebuerg im Norden des Großherzogtums rund um den Ort Hosingen statt. Für die Rallyecrews bereitete das Organisationsteam insgesamt vier verschiedene Wertungsprüfungen vor, die jeweils dreimal befahren werden mussten. Nach insgesamt fünf Gesamtsiegen rollte der 36-jährige Hahnweilerer Marijan Griebel mit seinem Luxemburger Co-Pilot Johny Blom (41, Erpeldange) als Favorit über die Startrampe.

Doch die Konkurrenz war stark. Neben den gewohnten Mitbewerbern in baugleichen Rally2-Fahrzeugen nahmen auch gleich fünf leistungsstarke Porsche GT3-Fahrzeuge am Event teil. Deshalb landete Griebel am Schluss auch „nur“ auf dem zweiten Rang.

Rally-2-Konkurrenten nach Belieben beherrscht

Gewohnt schnell und konstant spulte das deutsch-luxemburgische Duo die Rallye ohne jeden Fehler ab. Auch der dieses Mal vom belgischen Team Racing Technology eingesetzte Škoda Fabia RS Rally2, der identisch zu Griebels Fahrzeug aus der Deutschen Rallye-Meisterschaft ist, war in Topform und begeisterte die zahlreichen Zuschauer am Streckenrand. Über die gesamte Dauer beherrschte der vierfache Deutsche Meister die Rally2-Gegner nach Belieben und markierte sämtliche Klassenbestzeiten.

Im Kampf um den Gesamtsieg mussten sich Griebel und Blom letztlich jedoch einem der genannten Porsche beugen und fuhren einen sicheren zweiten Platz nach Hause.

Beifahrer von der Beschleunigung des Škoda begeistert

„Ich war nach sechs Jahren ohne Rallyeteilnahme vor dem Start doch etwas nervös und habe mich beim Shakedown, dem letzten Test vor der Rallye, über die beeindruckende Beschleunigung unseres topmodernen Škoda Fabia RS Rally2 gewundert. Danach wurde es aber schnell besser und ich hatte riesigen Spaß die Rallye mit Marijan zu bestreiten“, erläuterte Beifahrer Johny Blom.

Der Markenleiter Škoda Luxembourg, Simon Schories, zeigte sich ebenfalls rundum zufrieden. Er sagte: „Die Rallye Lëtzebuerg war ein voller Erfolg. Marijan und Johny haben im Škoda Fabia RS Rally2 eine starke Performance gezeigt. Wir wollen nächstes Jahr wieder antreten und dann die höchste Stufe des Podiums erklimmen.“

„Wir geben alles, fahren fehlerfrei, müssen auf diesen Strecken aber kämpfen wie die Löwen, um die übermächtigen Porsche einigermaßen in Schach zu halten.“

Marijan Griebel während der Rallye

Griebel selbst war ebenfalls absolut einverstanden mit dem Auftritt im Großherzogtum. „Mit unserer Performance bin ich sehr zufrieden“, sagte der vierfache Deutsche Rallyemeister und freute sich über zwölf Bestzeiten in zwölf Wertungsprüfungen in der Klassenwertung. Schon während der Rallye hatte der Hahnweilerer allerdings gemerkt, dass in der Gesamtwertung diesmal wohl nicht mehr möglich sein würde, als auf Platz zwei zu landen. Nach der achten Wertungsprüfung sagte er im Servicebereich: „Wir geben alles, fahren fehlerfrei, müssen auf diesen Strecken aber kämpfen wie die Löwen, um die übermächtigen Porsche einigermaßen in Schach zu halten. Platz zwei dürfte das Höchste der Gefühle werden.“ Er behielt recht.