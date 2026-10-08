Solide Punkte sind das Ziel Griebel erwartet schwierigste ausstehende Rallye Sascha Nicolay 08.10.2026, 00:00 Uhr

i Marijan Griebel erwartet bei der Drei-Städte-Rallye eine schwierige Aufgabe. Hähn Joachim. Joachim Hähn

173 schwierige Wertungskilometer warten auf Marijan Griebel bei der Drei-Städte-Rallye rund um Passau. Dabei möchte der Hahnweilerer seine DRM-Führung verteidigen.

Den nächsten Schritt in Richtung seines sechsten Deutschen Meistertitels möchte Marijan Griebel machen. Am Freitag und Samstag geht der amtierende Deutsche Rallyemeister bei der Drei-Städte-Rallye rund um Passau, dem fünften DRM-Lauf, an den Start. Die vergangenen drei Rallyes hat Griebel für sich entschieden, und so geht der Skoda-Fahrer mit immerhin elf Punkten Vorsprung auf seinen härtesten Verfolger Philipp Geipel im Toyota auf die insgesamt ...







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