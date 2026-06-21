Hitzeschlacht am Nürburgring Glück und Pech liegen für lokale Fahrer nah beieinander Jürgen C. Braun 21.06.2026, 12:25 Uhr

i Der Linzer Moritz Kranz (vorn im weißen Auto) zeigte eine fehlerfreie Leistung. Ottmar Arenz

Bei der NLS 6 hatten die Nett-Brüder großes Pech, während es für den Linzer Moritz Kranz nach einer fehlerfreien Leistung weit nach vorne ging.

Mit einer wahren Hitzeschlacht startete die Nürburgring-Langstreckenmeisterschaft am Samstag bei der 1. ADAC Eifel Trophy in ihre zweite Jahreshälfte. Obwohl es der erste Lauf nach dem Saisonhöhepunkt, dem 24h-Rennen war und zeitgleich die DTM am Lausitzring startete, war die Zahl von 110 Startern, darunter rund 20 GT3-Fahrzeugen, überraschend hoch.







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