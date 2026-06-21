Hitzeschlacht am Nürburgring
Glück und Pech liegen für lokale Fahrer nah beieinander
Der Linzer Moritz Kranz (vorn im weißen Auto) zeigte eine fehlerfreie Leistung.
Der Linzer Moritz Kranz (vorn im weißen Auto) zeigte eine fehlerfreie Leistung.
Ottmar Arenz

Bei der NLS 6 hatten die Nett-Brüder großes Pech, während es für den Linzer Moritz Kranz nach einer fehlerfreien Leistung weit nach vorne ging.

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Mit einer wahren Hitzeschlacht startete die Nürburgring-Langstreckenmeisterschaft am Samstag bei der 1. ADAC Eifel Trophy in ihre zweite Jahreshälfte. Obwohl es der erste Lauf nach dem Saisonhöhepunkt, dem 24h-Rennen war und zeitgleich die DTM am Lausitzring startete, war die Zahl von 110 Startern, darunter rund 20 GT3-Fahrzeugen, überraschend hoch.

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