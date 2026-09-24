Walter Matthias Müller
Gevenicher wird Zweiter auf der Nordschleife
Walter Matthias Müller aus Gevenich belegte in seinem Ford Escort beim 1000-Kilometer-Rennen auf der Nordschleife Rang 28 im Ges
Walter Matthias Müller aus Gevenich belegte in seinem Ford Escort beim 1000-Kilometer-Rennen auf der Nordschleife Rang 28 im Gesamteinlauf und einen starken zweiten Platz in seiner Klasse 14.
Rike 67

Drei Stunden Regen, eine ölverschmierte Ideallinie und 100 Boliden auf der legendären Nordschleife: Der Gevenicher Walter Matthias Müller meisterte das 1000-Kilometer-Rennen als Zweiter seiner Klasse 14.

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Der Gevenicher Motorsport-Pilot Walter Matthias Müller hat in der Klasse 14 Platz zwei belegt beim 1000-Kilometer-Rennen auf dem Nürburgring, im Gesamteinlauf landete Müller auf Rang 28. Das 1000-Kilometer-Rennen ist ein Drei-Stunden-Rennen in der DHLM (Deutsche Historische Langstreckenmeisterschaft).
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