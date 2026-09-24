Gevenicher wird Zweiter auf der Nordschleife

Drei Stunden Regen, eine ölverschmierte Ideallinie und 100 Boliden auf der legendären Nordschleife: Der Gevenicher Walter Matthias Müller meisterte das 1000-Kilometer-Rennen als Zweiter seiner Klasse 14.

Gevenicher Motorsport-Pilot Walter Matthias Müller hat in der Klasse 14 Platz zwei belegt beim 1000-Kilometer-Rennen auf dem Nürburgring, im Gesamteinlauf landete Müller auf Rang 28. Das 1000-Kilometer-Rennen ist ein D

rei-Stunden-Rennen in der DHLM (Deutsche Historische Langstreckenmeisterschaft).