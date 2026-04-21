Es wurde historisch auf dem legendären Nürburgring: Die neue Deutsche Historische Langstreckenmeisterschaft sorgte für Begeisterung in der Eifel.
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Nürburgring. Das mit Spannung erwartete Debüt der neuen Deutschen Historischen Langstreckenmeisterschaft (DHLM) auf dem Nürburgring hielt, was es zuvor versprochen hatte. In einem dreistündigen Rennen über den 25,8 Kilometer langen Gesamtkurs von Nürburgring Kurzanbindung und Nordschleife ließen mehr als 100 wunderbare historische Rennfahrzeuge von den späten 1960er-Jahren bis an die Grenze zum neuen Jahrhundert die goldene Ära der Tourenwagen ...