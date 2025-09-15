Mit den Rängen 13 und 15 blieb das GT-Masters-Duo der Niederdreisbacher Motorsport-Mannschaft hinter den Erwartungen zurück. Gerade nach der aufsteigenden Form in den letzten Rennen war dies ein Rückschlag vor dem Saisonfinale.

Nur eine Woche nach den Rennen auf dem Salzburgring ging es für die Teams des ADAC GT Masters in Österreich weiter. Das zweite Rennwochenende auf dem Red Bull Ring, der fünften Station in der Meisterschaft, stand auf dem Plan. Für das Erfolgsteam aus der Deutschen Tourenwagen-Masters, Land-Motorsport aus Niederdreisbach, das ebenfalls in der Steiermark startete und in deren Sonntagsrennen Pilot Ricardo Feller einen sensationellen Sieg feierte, waren hier das GT-Masters-Duo Carrie Schreiner (Euskirchen) und ihr Schweizer Teampartner Alain Valente in einem weiteren Audi R8 LMS GT3 Evo II am Start.

Mit großen Hoffnungen an dieses Rennwochenende angereist, setzte sich der Aufwärtstrend den das Duo noch vor einer Woche gezeigt hatte leider nicht fort. Zwar „fühlte sich der Audi richtig gut an“, waren sich beide Piloten einig. Und auch beim ersten Qualifying am Samstag setzte Alain Valente mit einem Platz in Startreihe drei ein dickes Ausrufezeichen, doch damit waren die positiven Aspekte für die Niederdreisbacher Equipe auch aufgebraucht.

Wetter ist für Schreiner problematisch

Im ersten Rennen am Samstag konnte die Deutsch-schweizerische Paarung diese sehr gute Ausgangsposition nicht verteidigen. Von Startplatz fünf fiel der Audi mit der Nummer 68 bis zum Ende des Rennens bis auf Rang 13 zurück, was für große Ernüchterung sorgt. Im Sonntagsdurchgang bot sich ein ähnliches Bild. In Rennen zwei des Steiermark Wochenendes am Sonntag stand nach 60 Minuten Platz 15 auf der Anzeigetafel.

Schon das Qualifying lief nicht unbedingt nach dem Geschmack des Duos. Die teilweise feuchten und teilweise trockenen Streckenbedingungen waren für Schreiner, die an diesem Tag Geburtstag feierte, im zweiten Qualifying unberechenbar. „Bei diesem Wetter war es wirklich nicht einfach auf Slicks“, erzählt die einzige Frau im Feld. Mit den Positionen 15 im Qualifying und im 60-minütigen Rennen verlief das zehnte Saisonrennen in der Liga der Supersportwagen für das Land-Motorsport-Duo alles andere als wunschgemäß.