Kein Glück in Zandvoort Gebrauchtes Rennwochenende für AK-Piloten in der DTM Jürgen Augst 26.05.2026, 16:27 Uhr

i Ein eher gebrauchtes Wochenende auf dem Dünenkurs an der Nordsee in Zandvoort erlebte Mercedes-AMG-Junior Tom Kalender aus Hamm. Nachdem am Samstag ein technischer Defekt eine Zielankunft verhinderte, erkämpfte sich der Jungprofi im Landgraf-Mercedes am Sonntag mit Rang 15 immerhin noch einen DTM-Meisterschaftszähler. Jürgen Augst/Manfred Muhr/byJogi. Jürgen Augst/Manfred Muhr/byjogi

Das zweite Rennwochenende an der niederländischen Nordseeküste entpuppt sich als schwieriges Pflaster für das Niederdreisbacher Land-Motorsport-Team rund um Jungprofi Tom Kalender aus Hamm an der Sieg.

Das zweite Rennwochenende in der höchsten deutschen Motorportliga, der DTM, führte die 21 Fahrer und ihre Teams zu den Rennen drei und vier auf den „Circuit Zandvoort“ an der Nordsee in die Niederlande. Beim zweiten Auslandsauftritt der GT3-Spezialisten auf dem 4,259 Kilometer langen Dünenkurs ging es bei besten Bedingungen am Pfingstwochenende in den beiden rund 55-minütigen Rennen am Samstag und Sonntag erneut um wichtige Zähler auf der ...







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