Mit Ehrfurcht reden Rallye-Sportler von der Hochzeit ihres Sports in den Achtzigern des letzten Jahrtausends. Damals, als die Stars um Doppelweltmeister Walter Röhrl mit ihrem Gruppe-B-Boliden wie Audi Quattro, Peugeot 205 T16 oder Lancia Delta S4 in der WM unterwegs waren.

Bei Anruf muss nicht lange überlegt werden

Seit nun 13 Jahren treffen sich jeweils über 160 genau dieser Fahrzeug-Legenden alljährlich beim Eifel Rallye Festival in Daun und verzücken die über 30000 Fans bei den Demonstrationsfahrten. Der Holzappeler Co-Pilot Thomas Fuchs, der selbst Jahrzehnte erfolgreich unterwegs war, hatte seinen Helm vor kurzem an den berühmten Nagel gehängt und unterstützt nun die Karriere seines Sohnes Cedric. Als der Anruf kam, ob er an der Seite des fünffachen Schweizer Bergmeisters Bruno Ianniello in dessen Lancia Delta S4 Platz nehmen wolle, folgte ohne Überlegung die Zusage – Nagel ade.

„Ein originales Museumsstück, das ist einfach nur genial.“

Routinier Thomas Fuchs war nach Eifel Rallye Festival total geflasht.

Denn es war das Original, mit dem Fabrizio Tabaton 1986 am WM-Lauf in SanRemo teilnahm. „Damit geht für mich ein Traum in Erfüllung. Ich durfte schon in vielen aktuellen Rallye-Fahrzeugen dabei sein, aber solch ein originales Museumsstück, das ist einfach nur genial,“ strahlte Fuchs. Über 500 PS bei Allradantrieb und 900 Kilogramm Gewicht waren 1986 das Maß der Dinge. „Gefühlt sitzt du in einem Stahlrohrrahmen mit einem Motor in der Mitte, vier Rädern und viel Plastik rundum, ein Wahnsinns-Gefühl.“ Die Fans waren begeistert von ihrem Auftritt, der beinahe früh zu Ende gegangen wäre. „Bei einem solchen Oldtimer kann auch was kaputt gehen, uns ist eine Welle im Getriebe gebrochen.“ Am Abschlepphaken kamen sie an einem Autohaus in Daun vorbei. Dort wurde sofort eine Bühne freigeräumt, Werkzeug bereitgestellt und Ianniello konnte mit seinen Mechanikern so das erforderliche Ersatzteil austauschen. „Die Fans haben sich am Samstag dann sehr gefreut, dass wir wieder dabei waren.“ Die größte Freude hatte aber sicherlich Thomas Fuchs, dessen Reise in einem legendären Rallye-Auto so bis ins Ziel andauerte.