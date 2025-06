Wenn am Donnerstag das legendäre 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring beginnt, ist das nicht nur wegen Fronleichnam ein Feiertag für den jungen Dörther Moritz Rosenbach, sondern vor allem aus einem Grund: Der 20-jährige Motorsportler wird mittendrin sein beim Mythos.

„Da ist wie ein Traum, der für mich in Erfüllung geht“, sagt Rosenbach, der für das Sharky-Racing-Team auf einem VW Golf 7 GTI starten wird. Der Rennstall von Frank Hess ist in Wiesemscheid in der Nähe des Rings beheimatet, früher war Kaifenheim der Sitz. Rosenbach hat sich, wie er sagt, „step by step“ nach vorne gefahren und bekommt nun die Chance, sich mit insgesamt 140 anderen Fahrzeugen aller Kategorien zu messen. „Unser Ziel ist der Klassensieg“, sagt er der Konkurrenz in der Klasse bis zwei Liter Turbo den Kampf an, insgesamt soll es ein Rang unter den „Top 40“ werden. Ab Donnerstag steht das Qualifying an, mit im Auto sind Philipp Eis, Oleg Kvitka und Roman Mavlanov, die sich alle drei Stunden abwechseln.