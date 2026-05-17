Griesemann-Brüder vorn Fünf Jahrzehnte Motorsport begeistern auf dem Ring Jürgen C. Braun 17.05.2026, 13:24 Uhr

i Der Porsche der Griesemann-Brüder (im Hintergrund) hatte am Ende die Nase vorn. Jürgen C. Braun

Die Griesemann-Brüder triumphieren im Porsche 911 RSR beim zweiten Lauf der Deutschen Historischen Langstreckenmeisterschaft auf dem Nürburgring, während Überraschungen und emotionale Momente die Fans begeistern.

Eine neue Serie mit Zukunft, und ein ganz besonderes Feld des Langstreckensports, das sich bereits nach zwei Rennen etabliert hat: Dieses Fazit zogen nicht nur die Beteiligten, sondern auch die vielen Zehntausende von Zuschauern rund um die Nürburgring Nordschleife nach dem zweiten von vier Läufen zur Deutschen Historischen Langstreckenmeisterschaft (DHLM).







Artikel teilen

Artikel teilen