Die Griesemann-Brüder triumphieren im Porsche 911 RSR beim zweiten Lauf der Deutschen Historischen Langstreckenmeisterschaft auf dem Nürburgring, während Überraschungen und emotionale Momente die Fans begeistern.
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Eine neue Serie mit Zukunft, und ein ganz besonderes Feld des Langstreckensports, das sich bereits nach zwei Rennen etabliert hat: Dieses Fazit zogen nicht nur die Beteiligten, sondern auch die vielen Zehntausende von Zuschauern rund um die Nürburgring Nordschleife nach dem zweiten von vier Läufen zur Deutschen Historischen Langstreckenmeisterschaft (DHLM).