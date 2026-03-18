In der Nürburgring-Langstreckenserie sorgt das Wetter für Turbulenzen und die Teilnahme von Max Verstappen für internationales Aufsehen. Wird der Start am Samstag den erhofften Verlauf nehmen?
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Aus zwei mach’ eins, heißt es in der Nürburgring-Langstreckenmeisterschaft in diesem Jahr. Nach dem Wetterchaos am vergangenen Samstag mit Hagel, Schnee und Temperaturen um die Gefriergrenze, das den Veranstalter letztendlich zur Absage des Rennens zwang, wird die Saison nun an diesem Samstag mit dem 58.