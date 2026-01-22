Starker Auftakt in Dortmund Fonvieilles Flugshow lässt Sarholz-Team jubeln Marco Rosbach 22.01.2026, 11:32 Uhr

i Der Franzose Calvin Fonvieille sorgte in Dortmund nicht nur für spektakuläre Flugeinlagen, sondern aus Sicht des KTM Sarholz Racing Teams aus Niederroßbach auch für den sportlichen Höhepunkt. Steve Bauerschmidt, KTM Sarholz Racing Team. Steve Bauerschmidt

Motocross in Dortmund: Calvin Fonvieille dominiert die 250er-Klasse und verteidigt seinen Titel souverän. Doch während das Niederroßbacher KTM Sarholz Team über diesen Erfolg jubelt, erleiden zwei andere Piloten in der 450er-Klasse Rückschläge.

Zum Start ins Motocrossjahr richten sich die Blicke traditionell nach Dortmund, wo der Hallencross in den Westfalenhallen die neue Motorsportsaison eröffnet. An drei spannenden Veranstaltungstagen wurde einmal mehr nicht nur der Gesamtsieger des Wochenendes, sondern auch der Champion im ADAC SX Cup ausgefahren.







Artikel teilen

Artikel teilen