In der Nähe vom spanischen Sevilla startet das Westerwälder Rennteam von KTM Sarholz in die neue Saison. Teamchef André Sarholz blickt voller Vorfreufe auf das Jahr, in dem die Niederroßbacher Mannschaft einige Ziele hat.
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Nach intensiven Wochen der Vorbereitung blickt das KTM Sarholz Racing Team nun gespannt auf den Start der neuen Rennsaison. Die Vorbereitungsrennen sind abgeschlossen, und bereits am 21./22. März steht das erste große Highlight an: Der Grand Prix von Spanien, der in der Nähe von Sevilla ausgetragen wird, markiert den offiziellen Saisonauftakt für das Team.